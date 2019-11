Perunun Azərbaycandakı səfirliyi bağlanır.

Mətbuat.az bildirir ki, bu barədə səfirliyin “Facebook” səhifəsində məlumat verilib.

Məlumatda deyilir:

“Səfirliyin bağlanması ilə əlaqədar inzibati prosedurlar başlanıb və konsulluq şöbəsi yalnız dekabrın 15-dək xidmətlər təklif edəcək.

Bu tarixdən sonra bütün müraciətlər Ankaradakı səfirliyə edilməlidir. Peru səfirliyi 2020-ci il martın 1-də fəaliyyətini tamamilə dayandıracaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.