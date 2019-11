Müğənni İzzət Bağırov oğlu Əliyə ad günü keçirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 10 yaşı tamam olan Əlinin özəl günü üçün sənətçi restoranlardan birində məclis təşkil edib.

Qonaqlığa şou-biznesin tanınmış simaları da qatılıblar. Gecədən görüntüləri qonaqlar sosial şəbəkədə paylaşıblar.

Milli.Az

