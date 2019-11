Çin nəşri: Rusiya ABŞ-ı məhv edər

Çinin “Sohu” nəşrində Rusiyanın ABŞ-ı on dəfə məhv edə biləcəyi ilə bağlı xəbər yazılıb.



Mətbuat.az xəbər verir ki, “soyuq müharibə”nin bitməsi dünyada əsas gücün ABŞ-a aid olduğu anlamına gəlmir.

Rusiya ABŞ-ı on dəfə məhv edə biləcək qüvvəyə malikdir:

“Nüvə ehtiyatlarının olması Rusiyanı rəsmi Vaşinqtonun əsas rəqibinə çevirib. Suriya və Ukraynada baş verən hadisələrlə bağlı ABŞ Rusiyaya zərbə vura bilər, amma alacağı cavabdan ehtiyat edir”.

Qeyd edək ki, noyabrın 3-də ABŞ analitikləri ABŞ-ın Rusiya ilə müharibədə qalib olma şansını dəyərləndiriblər.

