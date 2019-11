Bərdədə dələduzluq etmiş şəxsin digər əməlləri də üzə çıxıb.

Publika.az xəbər verir ki, dələduzluq etdiyinə görə tutulmuş E.Qurbanovun ətrafında Bərdə RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun rayon sakinləri olan 3 qadını aldadıb bank kartlarından ümumilikdə 964 manatı çıxararaq oğurlaması da müəyyən edilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.