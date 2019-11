Noyabrın 18-dən 22-dək Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (MDBMİ) Azərbaycan klubunun 15 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan həftəsi keçiriləcək.

Bu barədə "Report"un Rusiya bürosuna MDBMİ-nin Azərbaycan klubundan məlumat verilib.

Tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan rəssamlarının rəsm əsərlərindən ibarət sərgi, deputatların iştirakı ilə dəyirmi masa, Azərbaycan filmlərinin nümayişi, məşhur azərbaycanlılarla görüş və konsert təşkil ediləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.