Bu gün Milli Məclisdə “2020-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi keçirilib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, iclasda Baş Nazir Əli Əsədov və hökumət üzvləri iştirak edib

Qeyd edək ki, parlamentdə büdcə müzakirələri 3 gün davam edəcək.

