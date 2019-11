Şamaxıda təmirdən sonra çəkilmiş piyada zolağı qəribəliyi ilə diqqət çəkib.



Milli.Az bildirir ki, ARB TV-nin "Günə Doğru" proqramında yayımlanan süjetdə, yolu keçmək üçün əzab-əziyyətə qatlaşan piyadaları görmək mümkündür.



Belə ki, piyadalar bu zolaq üzərində hərəkət etmək üçün olduqca hündür maneələr aşmalıdırlar.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Milli.Az

