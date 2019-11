Fransada zəlzələ: ölənlər var

Noyabrın 11-də Fransanın cənub-şərqindəki Le Tay bölgəsində 5,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Episentri Montelimar şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində 30 ev tamamilə dağılıb, 250 evə ciddi ziyan dəyib.

Zəlzələ cəmi on saniyə davam edib. Zəlzələnin təsiri Lion, Montpellier, Aviqnon bölgələrində də hiss olunub.

Ardeçe prefekturasında isə üç qurbanın olduğu bildirilir.

Kommunanın 300-ə yaxın sakini təşvişə düşərək ərazini tərk edib və yerli məktəblərdə məskunlaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.