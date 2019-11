Noyabrın 20-də Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) üzv dövlətlərin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin yeddinci illik iclası keçiriləcək.

Bu barədə "Report"un Rusiya bürosuna Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurası Aparatının mətbuat mərkəzindən məlumat verilib.

Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri MDB məkanında milli və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin edilməsi mövzusunu müzakirə edəcəklər.



