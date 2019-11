Ukraynalı deputat İlya Kiva parlamentə Betman komikslərinin qəhrəmanı Cokerin maskasında gəlib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kiva ilə digər deputatlar şəkil çəkdiriblər.



O, özünün "Facebook" səhifəsində "bu gün hər birimiz bir az Cokerik" deyə yazıb.(Azvision.az)

