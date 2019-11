Rusiyadan qanunuz yolla Azərbaycana keçmək istəyən şəxs saxlanılıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları dövlət sərhəddini Dağıstanın Məhərrəmkənd rayonu ərazisindən qanunsuz yolla keçməyə çalışan xarici ölkə vətəndaşını saxlayıb.

Məlum olub ki, sənədləri qaydasında olmayan şəxs Azərbaycan ərazisinə keçməyə çalışıb.

Ona qanunsuz olaraq dövlət sərhədini keçmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

