Azərbaycanda gənc qadınlar arasında dava düşüb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə xanımlardan bir digərinin saçını yolaraq, onu döyüb. Sonra onu söyməyə başlayıb.

Davaya səbəb isə döyülən xanımın digərinin əri ilə münasibətdə olması olub.

Döyən qadın digərinə ərinə birdə yaxınlaşmaması üçün ona ciddi xəbərdarlıq edib. Ətrafdakılar isə bu davanı telefonla çəkərək ictimailəşdirib.

