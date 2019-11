Zaur Baxşəliyevin yeni üçotaqlı mənzili paytaxtın Heydər Əliyev prospektində yerləşir.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu, onun həmin ərazidə aldığı ikinci mənzildir.

Qeyd edək ki, sözügedən ərazidə mənzillərin qiyməti 350 min manatdan başlayır.(ölkə.az)

