2019-cu ilin Ən yaxşı kameraya malik telefonu və Ən yaxşı qiymətli smartfonu: İki "TechRadar" Mobil Seçim İstehlakçı Mükafatını "Huawei" qazandı

"Huawei" İstehlakçı Biznes Qrupu (İBQ) hər il London "Cafe de Paris"-də keçirilən "TechRadar" Mobil Seçim İstehlakçı Mükafatları (MSİM) 2019-da iki nüfuzlu mükafata layiq görüldü.

Namizədlərin "TechRadar"-ın münsiflərdən ibarət ekspert qrupu tərəfindən seçildiyi illik istehlak sorğusunun bir hissəsi, istehlakçılar onların seçiminə və "TechRadar" MSİM mükafatının nüfuzlu qalibinə çevrilməyə layiq olduğunu hiss etdikləri şəbəkə və ya cihaza səs verməyə dəvət olunurlar.

19-cu tədbirdə gecənin aparıcıları "Huawei"-in mobil fotoqrafiyada liderliyini təsdiqləyən və istehlakçıların smartfonları üstün xüsusiyyətlərlə cəlbedici bir qiymətə ala biləcəyini sübut edən HUAWEI P30 Pro-nu Ən yaxşı kameraya malik telefon, HUAWEI P smart 2019-u isə Ən yaxşı qiymətli telefon (200 funt-sterlinqdən aşağı) elan etdilər.

Gecədə HUAWEI P smart 2019-u elan edərkən ev sahibləri əlavə etdi: "HUAWEI P smart 2019 inanılmaz bir qiymətə gözəl dizayn və geniş saxlama həcminə görə münsiflərimiz tərəfindən təqdir edilmişdir".

Bundan qısa müddət sonra HUAWEI P30 Pro-nun qalib elan olunduğu Ən yaxşı kameraya malik telefon kateqoriyasına keçildi. "Huawei" öz mükafatını götürərkən ev sahibləri çıxışa davam etdi: "Bir telefonda dörd kameranın olmasının çox incə bir mexanizm olduğunu düşünə bilərsiniz; amma "Huawei" bu texnologiya ilə parlaq bir kamera düzəldə biləcəyini göstərmiş və şəkillərinin aydınlığı və zənginliyi ilə münsiflərimizi heyran edən bir telefon təqdim etmişdir".

Bu "TechRadar" Mobil Seçim İstehlakçı Mükafatı öz markasının şöhrətini davam etdirən 2018-ci ildə üç "TechRadar" Mobil Seçim Mükafatı (İlin istehsalçısı, İlin telefonu, Ən yaxşı kameraya malik telefon) qazanmış "Huawei"-ə verilir. "Huawei" həmçinin 2017-ci ildə iki mükafat (Ən yaxşı orta bazar qiymətli telefon, Diqqətə layiq), 2016-cı ildə isə bir mükafat (Ən yaxşı kameraya malik telefon) qazanmışdır.

"İstehlakçılar və "TechRadar"-ın texnologiya mütəxəssisləri tərəfindən tanınmağımızdan şərəf duyuruq və HUAWEI P seriyası cihazları üçün iki mükafat almağımıza məmnunuq. "Huawei" innovativ və güclü texnologiyaları ilə smartfon kamerası imkanlarının hüdudlarını aşaraq istehlakçılara yeni və təkmilləşdirilmiş smartfon fotoqrafiyası təcrübələrini təqdim etmək niyyətindədir" - deyə, "Huawei" İstehlakçı Biznes Qrupunun Mobil telefon işləri üzrə vitse-prezidenti Li Changzhu bildirdi.

"İngiltərədə 19 il boyunca hər il keçirilən "TechRadar" Mobil Seçim İstehlakçı Mükafatlarımız istehlakçıların ən çox sevdikləri mobil telefonlara səs vermək imkanını sevdiklərini göstərən 34,000-dən çox istehlakçı səsi toplamaqla istehlakçılarla bağlı mövcud istənilən səviyyə göstəricisini keçmişdir" - deyə, "TechRadar" Mobil Seçim İstehlakçı Mükafatlarının Mükafatlar üzrə direktoru Mark Fermor bildirdi.

""TechRadar" HQ-də istehlakçıların və ekspert münsiflərimizin "Huawei"-i bu iki nüfuzlu kateqoriyada tanıdıqlarını görmək çox xoşdur".

"Huawei"-in "Ən yaxşı kameraya malik telefon" kateqoriyasındakı qalibiyyəti "TechRadar" MSİM 2019-da ən yüksək fəxri mükafatlar qazanmaqla fotoqrafiyaya innovativ yanaşma tendensiyamızı davam etdirir. HUAWEI P9 2016-cı ildə Ən yaxşı kameraya malik telefon seçilmişdi, HUAWEI P20 isə 2018-ci ildə mükafata layiq görülmüşdü.

"Huawei" HUAWEI P seriyasının estetik dizaynı və innovativ fotoqrafiya texnologiyasını davam etdirərək 2019-cu ilin sentyabr ayında Yeni P30 Pro-nu təqdim etdi, Yeni P30 Pro rəng dizaynında dəbdəbəli təkmilləşdirmələrə və təkmilləşdirilmiş foto və video montaj funksiyalarına sahibdir.

HUAWEI P30 seriyası 17 milyon ədəddən çox satılaraq istehlakçının sevimlisi olaraq qalmışdır. O, Avropanın Şəkil və Səs Assosiasiyası (AŞSA) da daxil olmaqla dünyanın bir çox nüfuzlu təşkilatları tərəfindən sevilmiş və təqdir edilmişdir. HUAWEI P30 Pro Assosiasiya tərəfindən "2019-2020-ci ildə AŞSA-nın ən yaxşı smartfonu" adına layiq görülərək "Huawei"-in bu kateqoriyada ard-arda ikinci il də qalib olmasına səbəb olmuşdur.

