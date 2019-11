10 yaşında ikən dənizə atdığı məktuba 9 il sonra cavab gəldi /Fotolar

10 yaşında olarkən dənizə boş şərab qabı içində məktub buraxan Maks Vredenburgh 9 il sonra gələn cavabla həyatının şokunu yaşayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Maks Vredenburgh 21 avqust 2010-cu ildə Amerikanın Nyu England bölgəsində yerləşən Massaçuets əyalətinin Boston şəhərində bir çimərlikdən okeana bir qabın içində mesaj atıb.

Okeana şüşənin içində buraxdığı mesaja 9 il sonra cavab gəlib. Doqquz ildə Atlantik okeanını aşaraq sahilə çatan məktubda gənc Vredenburgh özündən də bəhs edib.

Ən sevdiyi şeyləri sıra ilə yazan Vredenburgh alma yeməyi, sahili və kosmosu sıralayır. Vredenburgh 9 yaşında qələmə aldığı məktubu "Xahiş edirəm cavab yazın" deyərək sonlandırır.

2010-cu ilin avqust ayında yazılan məktubu oktyabr ayında tapdığını deyən Dubois adlı şəxs də Vredenburgun gözlədiyi cavabı yazıb. Dubois məktuba əlavə etdiyi xəritə ilə şüşənin tam olaraq harda qarşısına çıxdığını da bildirib.

19 yaşlı Vrednburgh ona geri yollanan orginal məktubu da Tvitter hesabında paylaşıb. "9 il. Ağlım başımdan getdi" cümləsi ilə bitən paylaşım 4 gündə 132 dəfə paylaşılıb.

