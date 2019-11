Bərdədə baş vermiş ağır yol-nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri kameraya düşüb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, yola çıxmaq istəyən “Mercedes” markalı avtomobil “Niva” ilə toqquşub. Toqquşmadan sonra idarəetməni itirən “Niva” “KamAZ”a çırpılaraq aşıb.

Hadisə nəticəsində sürücülər yüngül xəsarətlər alıb.(avtosfer.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.