Türkiyənin Bursa şəhərində yaşayan Harun K. (28) köprüyə çıxaraq intihara cəhd edib.

Milli.Az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, polislərin Harun K. ilə 1 saat davam edən danışığından sonra o, körpüdən endirilib. Ətrafdakı insanlar bu anları mobil telefonları vasitəsi ilə çəkiblər.

Qeyd edək ki, hadisə dünən axşam saatlarında baş verib.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

