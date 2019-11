Əməliyyatla ombasını böyütdürən Röyanın indiki halı - FOTO

Xalq artisti Röya Ayxan son günlər görünüşündəki dəyişikliklə diqqət çəkib.

Mətbuat.az bildirir ki, bir müddət əvvəl müğənninin ombaböyütmə əməliyyatı etdirəcəyi haqda xəbər yayılmışdı. İfaçı bunla bağlı heç bir açıqlama verməsə də, xəbəri təkzib də etməmişdi.

Əldə etdiyimiz məlumata görə, Röya əməliyyatı Moskvada etdirib. O, təkcə ombasını yox, sinəsini də böyütdürüb. Müğənni eyni zamanda qarın hissəsinə "paxlava" düzdürüb.

Bu günlərdə ifaçı fotosunu İnstaqram-da paylaşaraq, plastik cərrahı işarələyib və ona "Əsərini bəyəndin?" şərhini yazıb.(Axşam.az)

