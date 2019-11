46 yaşlı kişi alkoqoldan zəhərlənib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində tüfeyli həyat tərzi yaşayan, 1973-cü il təvəllüdlü Ağdaş rayon sakini Cəsarət Ağaməmmədov gecə saatlarında alkoqol zəhərlənməsi ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə daxil olub və orada ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

