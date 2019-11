"Avropa Mərkəzi Bankına (ECB) likvidliklə bağlı tələblər nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb".

"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunu ECB-nin İdarə Heyətinin üzvü Benua Kerre deyib.

"Odur ki, pul kütləsinin həcmi lazım olduğu qədər artırılacaq", - deyə o, əlavə edib.



