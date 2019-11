"InStat"ın təhlilinə əsasən Azərbaycan Premyer Liqasının 11-ci turunun ən yaxşı futbolçusu məlum olub.

Milli.Az xəbər verir ki, bu, 319 göstərici ilə "Qəbələ"nin yarımmüdafiəçisi Merab Qiqauridir.

Gürcü futbolçu "Səbail"ə qarşı görüşdə (3:0) 90 dəqiqə meydanda olub.

Milli.Az

