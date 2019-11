Bakının Heydər Əliyev prospektinin şəhər istiqamətində (Bağırov körpüsünə yaxın ərazidə), kənar yolda nəqliyyat hadisəsi olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

“Bununla əlaqədar həmin istiqamətdə tıxac müşahidə edilir, prospektdən keçən avtobusların intervalında gecikmə var”, - deyə məlumatda qeyd olunub.



