Dünyaca məşhur cütlük Eşton Katçer və Mila Kunis cütlüyü etdiyi açıqlama ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, milyonlarla dolların sahibi olan ulduzlar övladlarına miras qoymayacaqlarını deyib.

Katçer bildirib ki, həyat yoldaşı ilə birgə sahib olduqları maddi varlıqları yardım dərnəklərinə xərcləyəcəklər.

Qeyd edək ki, 2015-ci ildə evlənən məşhurların 5 yaşında Vyat İzabel adlı bir qızı və 2 yaşında Dimitri Portvud adlı oğlu var.

