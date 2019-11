“Karyeramı "Çelsi"də bitirmək istəyirəm" - Kante

"Çelsi"nin yarımmüdafiəçisi açıqlama verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, fransalı futbolçu, karyerasını "zadəganlar"ın heyətində başa vurmaq istədiyini bildirib:

"Karyeramı "Çelsi"də bitirmək istəyirəm. Klubla 2023-cü ilədək nəzərdə tutulan müqaviləm var. Ümid edirəm ki, bu komanda ilə uğurlu mövsüm keçirərik. Hazırda özümü başqa bir klubda təsəvvür edə bilmirəm.

2015-ci ildə "Marsell"in əvəzinə "Lester"i seçdiyim üçün peşman deyiləm. Daha sonra "Çelsi"yə transfer olundum, burda da kuboklar qazandım. Bu klub mənə çox kömək etdi. İnanıram ki, bu komanda ilə daha çox kubok qazanacağıq".

Qeyd edək ki, 2016-cı ildən "Çelsi"nin şərəfini qoruyan 28 yaşlı futbolçu, cari mövsümdə iştirak etdiyi 7 oyunda 2 qolla yadda qalıb.

