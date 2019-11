"İvedik"ə 3 günə 1 milyondan çox insan baxdı - Yeni rekord

Cümə günü aktyor Şahan Gökbakarın rol aldığı məşhur "Receb İvedik" filminin 6-cı versiyası təqdim olunub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, komediya janrında çəkilən ekran işi premyerası olan ilk gündən marağa səbəb olub. Belə ki, kinoya 3 gün ərzində 1 milyondan çox insan baxıb.

Bununla da, layihənin digərlərindən daha çox gəlir əldə edəcəyi ehtimal olunur.

Xatırladaq ki, "Receb İvedik- 1" 30 milyon, "Receb İvedik - 2" 33 milyon, "Receb İvedik- 3" 28 milyon, "Receb İvedik -4" 72 milyon, "Receb İvedik- 5" isə 85 milyon TL gəlir əldə edib.

Milli.Az

