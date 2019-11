Biləsuvarda 10 yaşlı piyadanı avtomobil vurub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Mərkəzi Bazarın önündə qeydə alınıb.

Belə ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən 2009-cu il təvəllüdlü Aydın Əliyevi vurub.

A.Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

