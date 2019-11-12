Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Qarabağ , Hava , Məzənnə
Reklam

İlin futbolçusu seçildi - RONALDO GERİLƏDİ

İlin futbolçusu seçildi - RONALDO GERİLƏDİ
20:28 12 Noyabr 2019
42 İdman
Ölkə mətbuatı
A- A+

Tanınmış “Goal” internet dərgisi ilin ən yaxşı futbolçularının siyahısını açıqlayıb.

Publika.az-ın APA-ya istinadla məlumatına görə, siyahıda 1-ci yeri “Liverpul”un hollandiyalı müdafiəçisi Vircil Van Deyk tutub.

Barselona”nın argentinalı hücumçusu Lionel Messi 2-ci, “Liverpul”un misirli forvardı Məhəmməd Salah 3-cü yeri tutub. “Yuventus”un portuqaliyalı ulduzu Kriştianu Ronaldo isə 4-cü yerlə kifayətlənib.

“Top-10”da Sadio Mane (“Liverpul”, Seneqal), Rahim Sterlinq (“Mançester Siti”, İngiltərə), Alison Beker (“Liverpul”, Braziliya), Frenki De Yonq (“Ayaks”/“Barselona”, Hollandiya), Bernardu Silva (“Mançester Siti”, Portuqaliya) və Kilian Mbappe (PSJ, Fransa) da yer alıblar.

Xəbərin orijinal ünvanı: https://publika.az/news/idman/295922.html
Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Загрузка...

RƏYLƏR

İlin futbolçusu seçildi RONALDO GERİLƏDİ
publika.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bülənt Qorxmaz istefa verdi

Bülənt Qorxmaz istefa verdi

12 Noyabr 2019 21:17
“Yuventus”da narazılıq - Ronaldu üzr istəsin!

“Yuventus”da narazılıq - Ronaldu üzr istəsin!

12 Noyabr 2019 21:17
Türkiyə - İslandiya matçının hakimləri açıqlandı

Türkiyə - İslandiya matçının hakimləri açıqlandı

12 Noyabr 2019 20:47
“Fənərbaxça”nın baş məşqçisi ƏMƏLİYYAT OLUNDU

“Fənərbaxça”nın baş məşqçisi ƏMƏLİYYAT OLUNDU

12 Noyabr 2019 20:43
İngiltərədə qalmaqal - Sterlinq millidən kənarlaşdırıldı

İngiltərədə qalmaqal - Sterlinq millidən kənarlaşdırıldı

12 Noyabr 2019 20:27
“Karyeramı "Çelsi"də bitirmək istəyirəm" - Kante

“Karyeramı "Çelsi"də bitirmək istəyirəm" - Kante

12 Noyabr 2019 19:27
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bu gün »

Elektrik enerjisini qardan da əldə etmək olar

12 Noyabr 2019 23:57

Bakıda sərnişin avtobusu 24 yaşlı piyadanı vurub

12 Noyabr 2019 23:52

Bərpa olunan enerjiyə 13 trilyon dollar sərmayə yatırılacaq

12 Noyabr 2019 23:52

Tanınmış azərbaycanlı müğənninin ailəsində AĞIR İTKİ

12 Noyabr 2019 23:48

Avtomobil ustalarının gizlətməyə çalışdığı bəzi sirlər – ARAŞDIRMA

12 Noyabr 2019 23:47

Prezident qanuna dəyişikliyi təsdiq edib

12 Noyabr 2019 23:45

Qualcomm şirkəti Snapdragon 865-in təqdimat tarixini elan etdi

12 Noyabr 2019 23:42

Yeni doğulan körpənin doyduğu necə anlaşılır?

12 Noyabr 2019 23:37

Tesla Model 3 Manhettendə taksi işləməyə icazə alıb - FOTO

12 Noyabr 2019 23:32

Azərbaycanda ağlasığmaz piyada keçidi - VİDEO

12 Noyabr 2019 23:23