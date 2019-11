Dünyanın ən yaşlı cütlüyü seçildi

Amerikanın Texas ştatında yaşayan 105 yaşlı Şarlotta və 106 yaşlı Con Henderson dünyanın ən yaşlı cütlüyü olaraq "Ginnesin Rekordlar Kitabı"na düşüblər.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 80 iilik evli olan ər-arvad bir-birlərini çox sevdiklərini dilə gətiriblər:

"1934-cü ildə tanış olub 5 il sonra evlənmişik. Bal ayına getmək üçün sadəcə 7 dollarımız vardı. Birlikdə çalışdıq və bütün çətinliklərin öhdəsindən gəldik. Uzun illər evli qalmağın tək sirri var: həyat yoldaşınıza qarşı səmimi olun".

Con Teksas Universitetinin ən yaşlı futbolçudur. O, ildə ən az bir dəfə matça qatılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.