Türkiyənin “Fənərbaxça” klubunun baş məşqçisi Ərsun Yanal əməliyyat olunub.

58 yaşlı mütəxəssis gözündən kiçik cərrahi müdaxiləyə məruz qalıb.

Onun əməliyyatı milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilə dövrünə təsadüf edib. Bu səbəbdən Ə.Yanala bir neçə günlük istirahət verilib. Bu müddətdə məşqlərə onun köməkçiləri başçılıq edəcək. (apa)

