Avro-2020-nin seçmə mərhələsində keçiriləcək Türkiyə - İslandiya oyunu üçün hakim təyinatları açıqlanıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, matçın baş hakimi İngiltərə Futbol Federasiyasından Entoni Teylor olacaq. Ona Qari Beşvik və Adan Nunn köməklik edəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Stuart Attvell yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyə - İslandiya görüşü noyabrın 14-ü keçiriləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.