Hazırda "Hakan Muhafız" serialında rol alan türkiyəli aktyor Çağatay Ulusoyun son görüntüsü pərəstişkarlarını məyus edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, buna zəmin yaradan isə sənətçinin xeyli çəki alması olub. İzləyicilər paylaşıma "Yaşlı görünürsən", "Çox kökəlmisən", "Mütləq arıqlamalısan" deyə, rəylər yazıblar.

Milli.Az

