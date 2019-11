ABŞ-da həbs edilmiş məşhur reper Cammar Antonio Stamps vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, 3 gün əvvəl həbs edilən gənc reper hələlik dəqiqləşməmiş səbəbdən qəfil ölüb.

Məşhur reper Snup Doq instaqram səhifəsində Cammarın fotosunu paylaşaraq "Rahat uyu, gənc dostum" sözlərini yazıb.

Ölüm faktı ilə əlaqədar araşdırma aparılır.

