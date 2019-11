Uels millisinin baş məşqçisi Rayan Giqqz özündən 15 yaş kiçik sevgilisiylə yaxalanıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın məhşur "Dailymail" nəşri xəbər yayıb. 45 yaşlı mütəxəsisin Mançester şəhərində DJ kimi fəaliyyət göstərən Helen Stellinq Holtla İngiltərədə gecə klublarının birində görüldüyü iddia edilib.

Xəbərdə bildirilir ki, Giqqz ötən ay sabiq komanda yoldaşı Rio Ferdinandın nigah mərasiminə də Helenlə qatılıb.

Milli.Az

