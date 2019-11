İslam adından sui-istifadə edənlər kimlərdir və məqsədləri nədir? - VİDEO

Azərbaycan teleməkanının ən baxımlı, ən reytinqli dini proqramı olan SPACE-də canlı yayımlanan "İnam" verilişinin ötənhəftəki buraxılışında "İslamda fitnə" mövzusu müzakirəyə çıxarılıb.

Publika.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi proqramın ideya müəllifi və aparıcısı Qarabağ Seyid Ocaqlarının rəhbəri, şərqşünas Seyid Camal Əzimbəylidir. İlahiyyatçı Ağa Hacıbəylinin qonaq olduğu verilişdə maraqlı fikirlər səsləndirilib.

Hər həftənin cümə günü saat 19:00-da efirə gedən verilişin tam versiyasına BURADAN baxa bilərsiniz

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.