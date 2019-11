YouTube, 10 dekabrda xidmət şərtlərini dəyişdirəcək

Əgər siz də bu günlərdə YouTube-a daxil olmusunuzsa, xidmət şərtlərinin 10 dekabrda dəyişdiriləcəyi barədə bir bildiriş görmüsünüz. Onun yeni şərtləri YouTube-un məlumatlarınızdan və ya məzmundan necə istifadə etdiyinə dair heç bir dəyişiklik yoxdur. Yalnız bir neçə siyasətini daha aydın edəcəyini bildirib.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, YouTube-a daxil olan zaman qarşılaşdığınız bildirişə klik etsəniz, sizi bu səhifəyə yönləndirəcək. İstinad etdiyiniz saytda "siyasət, təhlükəsizlik siyasəti və müəllif hüquqları" və "YouTube-da reklam yerləşdirmə Siyasəti"bağlantıları var. Şirkətin məlumatına görə, bu şərtlər icma qaydalarının əsasını təşkil edir. Buna görə də "şərtlər"də aydın şəkildə vurğulanır.

Eyni zamanda, YouTube yeni şərtlər sayəsində sizi şərhlərinizi qeyri-müəyyən müddətə istifadə etmək hüququnuzu da ləğv edir. Bundan əlavə, şirkət məzmununuzun hansı hallarda aradan qaldırılması lazım olduğunu açıq şəkildə izah edib.

Əgər siz fəal YouTube istifadəçisi və ya kontent yaradıcısısınızsa, onun yeni elan edilmiş şərtlərini oxumağınızda fayda var. Bundan əlavə, YouTube yeni şərtlərin hamısının oxumaq lazım olduğunu qeyd edib.

Milli.Az

