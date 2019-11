Günün ulduz falı - 13 NOYABR

Qoç - həll etməli olduğunuz məsələlər sizə maraqlı gəlir və böyük entuziazmla işə girişirsiniz. Vaxtınızı boşa vermir və buna görə də çox şeyə nail olursunuz. Yaradıcı münasibət, qeyri-standart yanaşma tələb edən yeni layihələrə başlamaq olar.

Bu gün başqalarının indiyədək bilmədikləri xüsusiyyətləriniz üzə çıxacaq. Çoxlarını təəccübləndirəcəksiniz. İctimai və siyasi işlərə marağınız artır, müvafiq tədbirlərdə iştirak edə bilərsiniz. Enerjiniz çoxdur, yorğunluq hiss etməyəcəksiniz.

Buğa - məhsuldar və maraqlı gündür. İşləriniz çox olmasa da, yorulmaq bilmirsiniz, planlaşdırdığınız hər işi görüb qurtara bilərsiniz. Yeni ideyalarınızı reallaşdırmağı bir qədər sonraya saxlayın, daha yaxşı məqamı gözləyin. Tezliklə çox nüfuzlu bir adam sizə öz dəstəyini təklif edəcək.

Başqalarının işlərinə qarışmaq həvəsiniz güclüdür. Nəzakət qaydalarını aşmayın, sizin üçün çox dəyərli bir insanın qəlbini qıra bilərsiniz. Pul ala bilərsiniz, elə də böyük məbləğdə olmasa da, əlinizdən tutacaq.

Əkizlər - yalnız entuziazm və qətiyyət sayəsində uğur qazana bilərsiniz. Hətta şərait imkan verməsə belə, siz məqsədinizə doğru gedir və hamının təəccübünə rəğmən, ona çatırsınız. Nüfuzlu bir şəxin dəstəyini qazana bilərsiniz.

Maraqlı tanışlıqlar mümkündür. Bu gün başlanan münasibətlər sizin üçün gözlənilməz olan bir məcrada davam edəcək. İntuisiyanıza güvənin, necə hərəkət etmək lazım olduğunu daxili səsinizə etibar edin. Axşam dəyərli hədiyyə ala bilərsiniz.

Xərçəng - layihələrinizin uğurlu olacağına şübhə etməyin - bu gün uğur sizindir. Şərait ən pis məcrada dəyişsə də, hətta tərəfdaşlarınız da sizə dəstək verməkdən imtina etsələr də, öz istədiyinizə çatacaqsınız.

Güzəştə getməyə hazırlığınız sayəsində yaxınlarınızla yaxşı münasibətləri qoruyub saxlaya, boş şeylər üstündə mübahisələrdən qaça biləcəksiniz. Günorta özünüz üçün vaxt ayırın, müsbət emosiyalar almağa çalışın. Axşam başağrısı və yuxusuzluqdan əziyyət çəkə bilərsiniz. Spirtli içkilərdən uzaq durun.

Şir - sakit və mehriban ünsiyyət günüdür. Sərt məsələləri, fikir ayrılıqları yarada biləcək mövzuları müzakirə etməməyə çalışın. Bu gün öhdənizə sülhyaratma missiyası düşür, başqalarının həyatını asan və xoş etməlisiniz.

İşdə ciddi nailiyyət əldə etməyiniz şübhə doğurur, ancaq buna rəğmən tezliklə sizə karyera pillələlərilə qalxmağa kömək edəcək bir insanın dəstəyini qazanacaqsınız. Yaxınlarınızla dil tapmaq asandır. Sevgiliniz də bu gün sözünüzü dinləyir. Axşamı evdə keçirməməyə çalışın.

Qız - qətiyyətli və məqsədyönlüsünüz. Bu yaxşıdır. Çünki qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmaq elə də asan deyil. Kimsə sizin mənəvi tarazlığınızı pozmaq, adamların içində əsib-coşmağınız üçün əlindən gələni edəcək. Heç olmasa, üzdən özünüzü sakit göstərməyə çalışın, əks halda nüfuzunuz yerlə bir olacaq.

Qadınlarla dil tapmaq bu gün daha asandır, nəinki kişilərlə. Ancaq bəzən xanımlar da sizinlə xoş olmayan zarafat etməyə çalışırlar. Belə bir şəraitdə yaxın adamınızın dəstəyi lap yerinə düşər.

Tərəzi - əlinizi atdığınız hər bir işdə uğur qazanırsınız. Məsələləri düzgün qoymaq bacarığı çox faydalı olacaq - bunları yerinə yetirmək istəyənlər özlərini çox gözlətmirlər. Yeni tanışlarınızda yaxşı təəssürat oyadırsınız, amma çalışın ki, bunu qoruyub saxlaya biləsiniz. Ağlınıza maraqlı ideyalar, yeni uzunmüddətli planlar gəlir.

Maliyyə işlərində səliqəli olmağınız şərtdir. Ödənilməmiş hesab, borcunuz varsa, dərhal ödəməyə tələsin. İşdə yeni vəzifələriniz peyda ola bilər, ofisdə istədiyinizdən artıq vaxt keçirməli olacaqsınız.

Əqrəb - kölgədə qalmağa can atmayın: bu gün nə qədər çox diqqət cəlb etsəniz, bir o qədər yaxşıdır (özü də tək sizin üçün deyil). Nüfuzlu şəxslərlə danışıqlar aparmaq, investor və ya hami axtarmaq olar. Yeni başlanan işgüzar əlaqələr, sizin istəyiniz olarsa, dostluğa, yaxud sevgiyə çevrilə bilər.

Pul ala bilərsiniz, bu, mükafat, yaxud həvəsləndirmə ola bilər. Pulları sərf etməyə tələsməyin: tezliklə vacib bir layihəni gerçəkləşdirmək üçün pula ehtiyacınız olacaq.

Oxatan - yaradıcı iş, qeyri-standart yanaşma tələb edən məsələlərin həlli üçün əla gündür. Orijinal ideyaları gerçəkləşdirmək xoşunuza gəlir, cari işlər isə sizi yorur, darıxdırır. İşgüzar danışıqlar yaxşı keçir, yeni tanışlarınızda dərin təəssürat oyadırsınız. İşdə məhəbbət macərasının başlanması mümkündür.

Evinizi yeniləyə, təmirə başlaya, yaxud, sadəcə, mebelin yerini dəyişdirə bilərsiniz. Ev üçün əşyalar almaq olar. İmicinizdə dəyişiklik xeyrinizə olar, elə nəticəsi də sizi sevindirər.

Oğlaq - bu gün öz işlərinizi bir kənara qoyub, başqalarının maraqlarını müdafiə edəcək, ətrafınızdakıları sevindirəcəksiniz. Kimsə sizin xeyirxahlığınızdan sui-istifadə etməyə çalışmayacaq, odur ki, insanlara yardım etmək həvəsinizi boğmayın. Peşəkar əlaqələrinizi möhkəmlətmək zamanıdır. Çoxdankı iş ortaqlarınızla görüşə bilərsiniz, güman ki, onlar sizə maraqlı təkliflər edəcəklər.

Bu gün bilik ehtiyatlarınızı genişləndirin, elmi ədəbiyyat oxuyun. Bir qədər yüngül əyləncələrə də baş vurmaq olar, dostlarınızın əhatəsində gözəl vaxt keçirə bilərsiniz.

Dolça - qeyri-dəqiqliklər, qarışıqlıq sizi özünüzdən çıxarır, bütün suallarınıza cavab tapmaq istəyirsiniz. Bu gün bu mümkündür, ancaq diqqətli olun: aldığınız məlumat hərəkət planı üçün əsas ola bilməz. Hər şeyi götür-qoy etmədən heç bir addım atmayın.

Həm fiziki, həm də zehni güc tələb edən işləriniz çox olacaq. Yaxşı formadasınız, ancaq ehtiyat barədə unutmayın. Axşam mütləq sakit istirahət üçün vaxt tapın: kitab oxuyun, klassik musiqi dinləyin.



Balıqlar - işgüzar ünsiyyət, vacib məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişli gündür. Mürəkkəb danışıqlarda özünüzü əsl diplomat kimi hiss edəcəksiniz: aqressivlik, sərtlik göstərmədən istəyinizə çata bilərsiniz.

Maliyyə baxımından uğurlu gündür, sövdələr uğurlu olacaq, yatırımlar gəlir gətirəcək. Sevgidə bəxtiniz elə də gətirmir, sevgililər arasında xırda incikliklər yarana bilər. Bu gün başlanan romantik münasibətlər ciddi olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.