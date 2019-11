Yeni doğulan körpənin doyduğu necə anlaşılır?

Yeni ana olan qadınları düşündürən əsas suallardan biri körpələrinə ana südünün yetib-yetmədiyidir.

Əmizdirmə zamanı körpənin ana südünü kifayət qədər ala bilməsi üçün məmə və çevrəsini ağzına yaxşı almalıdır. Əmizdirmə zamanı udqunma səsləri və süd səsi gəlməli, çənəsinin hərəkətli olmasına diqqət edin. Sadəcə məmə ucunu tutan körpə kifayət qədər qidalanmır.

Südün yetərli olub - olmadığını uşağın günlük pampers dəyişimi, etdiyi kaka sayı və günlük, həftəlik, aylıq çəki kontrolu ilə yoxlaya bilərsiniz.

Gündəlik 5-6 pampers dəyişir, 3-5 dəfə yumşaq çölə gedirsə bu, körpələrin yaxşı qidalanması mənasına gəlir. Bundan əlavə olaraq doğuşdan sonra uşağa vitamin D verilməlidir.

Əgər körpənin qarnından lık-lık səsi gəlirsə, bu onun ana südünü artıqlaması ilə içdiyini göstərir. Bu zaman narahat olmayın.

Qeyd edək ki, ana südü ilə qidalanan körpə 2 həftə ərzində doğulduğu kilosuna geri dönər. Yeni doğanlar ilk aylarda gündə 25-30 qram qədər alırlar.

Əgər uşağınızda göstərici bu kilodan aşağıdırsa, bu zaman südünüzün keyfiyyətini deyil, miqdarını həkiminizlə dəyərləndirin. Əgər ana südü kifayıt etmirsə hazır qidalardan istifadə edilməlidir.

Milli.Az

