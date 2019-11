Bərpa olunan enerjiyə 13 trilyon dollar sərmayə yatırılacaq

Ümumi enerji istehsalında bərpa olunan enerjinin payı 2050-ci ildə 50% -ə qədər artacaq.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu haqda Bloomberg New Energy Finance şirkətinin proqnozunda deyilir.

Proqnoza görə, 2050-ci ilə qədər dünyanın enerji balansında kömür istehsalının payı 37% -dən 12%-ə düşəcək, nüvə istehsalı isə 21% olacaq.

Növbəti 30 il ərzində investorlar bərpa olunan enerji sənayesinin inkişafına təxminən 13 trilyon dollar sərmayə yatıracaq. Eyni dövrdə də elektrik enerjisinə tələbat artımının miqyası 62% olacaq.

