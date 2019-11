Bakıda yol qəzası baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, Məmmədov Elgün Məhəmməd oğlu idarə etdiyi "99-ET-381" dövlət nömrə nişanlı "Opel" markalı avtomobili idarə edərkən Babayev Cabar Kamal oğluna məxsus "99-NE-238" dövlət nömrə nişanlı "Mercedes" markalı avtomobili vurub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da hər iki maşına ciddi ziyan dəyib.

Hadisə yerinə DYP əməkdaşları gəlib.



