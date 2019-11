Bakı, Trend:

ABŞ prezidenti Donald Tramp və fransalı həmkarı Emmanuel Makron telefon danışığı zamanı Suriya, İran, ticarət məsələlərini, həmçinin 3-4 dekabrda Londonda keçiriləcək "NATO" sammitini müzakirə ediblər. Bu barədə çərşənbə axşamı Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Trend-in məlumatına görə, Makron "Twitter"-də Tramp ilə "NATO" zirvəsindən əvvəl görüşəcəyini bildirdi.

