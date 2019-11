Pentaqon Rusiya və Çini ABŞ üçün ən ciddi təhlükə adlandırıb

ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi yenidən Rusiya və Çini Birləşmiş Ştatlar üçün ən təhlükəli ölkələr adlandırıb.

Bu barədə "Report" TASS-a istinadən xəbər verir.

Pentaqonun mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda qeyd edilir ki, nazirlik Çini ABŞ üçün "daha çox təhlükə"li adlandırıb.

"ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik strategiyası böyük dövlətlərin rəqabətinin bərpa olunmasına əsaslanır. Çin və Rusiya ABŞ üçün ən ciddi təhlükəli ölkədir. Çin sürətlə artan iqtisadiyyatla daha çox təhlükə təhdid edir", - deyə bəyanatda iddia edilir.

ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinin versiyasına görə, Pekin Çinin milli ordu olmayan Xalq Azadlıq Ordusuna sərmayə yatırır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.