Xalq artisti Aftandil İsrafilov xeyriyyə fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu deyib.

Publika.az xəbər verir ki, "Ay Zaur" verilişində qonaq olan qarmon ifaçısı ona müraciət edənlərə kömək etdiyini bildirib:

"Mən bütün pullarımı evə, yoldaşıma xərcləmirəm. Ətrafımda o qədər dost, tanış var ki... qazandığım pulları xalqa xərcləyirəm. O qədər xeyriyyə işləri görmüşəm... İnsanlar var ki, xahiş edirlər işə düzəldim, nəsə edim. Hamısı edirəm".

