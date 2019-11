Boliviya müxalifətinin rəhbəri, prezident seçkilərində Evo Morelosa rəqib olmuş Karlos Mesa dövlət başçısı səlahiyyətlərinin müvəqqəti olaraq icra edən Janin Anyesi prezident səlahiyyətləri ilə əlaqədar təbrik edib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özünün "Twitter"dəki səhifəsində yazıb.



