Venesiya ərazisinin 80 faizi leysan yağışlar səbəbindən batıb

Venesiyada suyun səviyyəsi 183 santimetrə qədər qalxıb.

Bu barədə "Report" ANSA agentliyinə istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, şəhər ərazisinin 80%-dən çoxu suyun altında qalıb. Məlumata görə, şəhər administrasiyası fövqəladə vəziyyət elan etməyə hazırdır.





1

ANSA xatırladıb ki, bundan əvvəl suyun daha yüksək səviyyəsi yalnız 1966-cı ildə qeydə alınıb. Həmin vaxt daşqınlar səbəbindən yalnız Venesiya yox, İtaliyanın Florensiya da daxil olmaqla, digər şəhərləri batıb. O zaman suyun qalxmasının rekord - 190 santimetr səviyyəsi qeydə alınıb.





Sakinlərə küçələrə çıxmamaq məsləhət görülüb.































