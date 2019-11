Partiya sədri parlamentin kürsüsünə maska ilə çıxdı – FOTO

Ukrayna parlamentində növbəti qeyri-adi hadisə baş verib.

Publika.az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki,Sosialist Partiuyasının lideri İlya Kiva deputat Sergey Rudikin andiçməsi zamanı üzü maskalı şəkildə kürsüyə yaxınlaşıb. Hər zaman qeyri-adi etirazlar ilə gündəmdə olan Kiva “Batman” filmindəki obrazın sifətini əəks etdirən maskan tribunaya qoyaraq Sergey Rudikə etirazını bildirib.

Andiçmə mətnini oxumağa davam edən Rudik partiya sədrinin hərəkətinə, “Biz plastik maskalardan qorxmuruq”, deyərək cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.