Çex Respublikası ilin sonuna qədər ABŞ-dan 12 döyüş helikopteri alacaq

Bakı, Trend:

Bu ilin sonuna qədər Çexiya ABŞ ilə milli hava qüvvələri üçün 12 döyüş helikopterinin alınması üçün müqavilə imzalayacaqdır.

Trend-in məlumatına görə, 12 vertolyotun alınması üçün 14,6 milyard kron (təxminən 700 milyon dollar) dəyərində müqavilə 2019-cu ilin sonuna qədər imzalanmalıdır. Çexiya Hərbi Hava Qüvvələri 2023-cü ildə vertolyotlar alacaq.

Bildirilirki, söybət səkkiz "UH-1 Venom" və dörd hücum "AH-1 Viper" helikopterlərdən gedir.

Praqada Vaşinqtondan alınan təklif vertolyotların onlara quraşdırılmış silah sistemləri və tam texniki avadanlıqla təmin edilməsini təmin edir. Bundan əlavə, heyət ekipaj hazırlığı və maşın baxımını da əhatə edir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.