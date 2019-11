Hacıqabulda əkin sahəsindən 4 ton qarğıdalı oğurlanıb.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, Hacıqabul RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oktyabrın 28-də Qarasu kəndi ərazisindəki əkin sahələrinin birindən 4 ton qarğıdalı oğurlamaqda şübhəli bilinən Quba rayon sakinləri C.Mərdanov, Y.Əsgərov, Ə.Qurbanova, O.Hüseynov və Ə.Ələsgərov saxlanılıblar.

Araşdırmalar davam etdirilir.

