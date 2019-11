Bakı, Trend:

Meksikanın anti-Amerika ritorikası ilə tanınan keçmiş Boliviya prezidenti Evo Moralesə sığınacaq vermə qərarı bu Latın Amerikası ölkəsinin ABŞ ilə münasibətlərinə təsir etməyəcəkdir.

Trend-in məlumatına görə, bu fikri Meksikanın xarici işlər naziri Marselo Ebrard bildirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Boliviyanın keçmiş prezidenti Meksika sığınacaq almışdır.

