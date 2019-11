Boliviyalı senator müvəqqəti prezident vəzifəsini icra edəcək

Boliviya senator Jeanine Anez, keçmiş prezident Evo Moralesin sol partiyasından olan millət vəkilləri tərəfindən boykot edilmiş bir qanunverici iclasda onu prezident təyin etmək üçün kvorumun olmamasına baxmayaraq özünü Cənubi Amerika ölkəsinin konqresdəki müvəqqəti prezidenti elan etdi.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Evo Morales mübahisəli 20 oktyabr seçkiləri ilə əlaqədar etirazlar qarşısında iki gün əvvəl istefa verdikdən sonra onun vitse-prezidentinin istefası da siyasi mübarizəni davam etdirməyi yüngülləşdirmişdir.

Milli.Az

