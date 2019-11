Boliviyanın keçmiş prezidenti Evo Moralesə Meksikada sığınacaq vermə qərarı həyatını xilas edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu keçmiş dövlət başçısının özü Mexiko hava limanında deyib.

Qeyd edək ki, Morales həmçinin bunları bildirib: "Noyabrın 9-da Boliviyanın Koçabamba şəhərinə gələndə silahlı qüvvələrin təhlükəsizlik işçilərindən biri mənə 50 min dollar müqabilində təslim olmasını istədiyi mobil mesajlarında göstərmişdi".

